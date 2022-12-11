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Зеленський анонсував розмову з Байденом

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський анонсував розмову з Байденом
Зеленський проведе перемовини із Байденом
фото із відкритих джерел

Розмова має відбутися 11 грудня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в нього невдовзі має відбутися розмова із президентом США Джо Байденом. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом. Подробиці й результати – після завершення розмови», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент додав, що сьогодні він уже провів окремі переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Одними з головних тем обговорень стали українська «формула миру» та розширення «зернової ініціативи».

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, 11 грудня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.

Після перемовин із російським диктатором Ердоган зателефонував Володимиру Зеленському.

Теги: переговори президент Володимир Зеленський Джозеф Байден

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