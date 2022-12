Резніков поговорив з главою Пентагону після масованого обстрілу України

Одразу після масованої ракетної атаки РФ міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном Про це Резніков написав у Twitter.

Резніков подякував Остіну, який щиро турбується щодо ситуації в Україні. Також лідери обговорили кроки щодо посилення української ППО.

«Хочу висловити глибоку вдячність Ллойду Остіну, який щиро переймається ситуацією в Україні. Під час нашої телефонної розмови сьогодні, одразу після масованого ракетного удару Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони. Дякуємо США за вашу постійну підтримку», – пише міністр.

I would like to express my deep gratitude to the 🇺🇸 @SecDef , who sincerely cares about the situation in 🇺🇦. During our 📞 call today, just after rus massive missile attack, we discussed further steps to strengthen 🇺🇦 Air Defense.

Thank you 🇺🇸 for your continued support! 🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/gyIqXjkr2c