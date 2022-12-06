Резніков поговорив з главою Пентагону після масованого обстрілу України

Міністри обговорили посилення української ППО

Одразу після масованої ракетної атаки РФ міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном Про це Резніков написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Резніков подякував Остіну, який щиро турбується щодо ситуації в Україні. Також лідери обговорили кроки щодо посилення української ППО.

«Хочу висловити глибоку вдячність Ллойду Остіну, який щиро переймається ситуацією в Україні. Під час нашої телефонної розмови сьогодні, одразу після масованого ракетного удару Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони. Дякуємо США за вашу постійну підтримку», – пише міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

I would like to express my deep gratitude to the 🇺🇸 @SecDef , who sincerely cares about the situation in 🇺🇦. During our 📞 call today, just after rus massive missile attack, we discussed further steps to strengthen 🇺🇦 Air Defense.

Thank you 🇺🇸 for your continued support! 🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/gyIqXjkr2c — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 5, 2022

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.