Резніков поговорив з главою Пентагону після масованого обстрілу України
Міністри обговорили посилення української ППО
Одразу після масованої ракетної атаки РФ міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном Про це Резніков написав у Twitter.
Резніков подякував Остіну, який щиро турбується щодо ситуації в Україні. Також лідери обговорили кроки щодо посилення української ППО.
«Хочу висловити глибоку вдячність Ллойду Остіну, який щиро переймається ситуацією в Україні. Під час нашої телефонної розмови сьогодні, одразу після масованого ракетного удару Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони. Дякуємо США за вашу постійну підтримку», – пише міністр.
I would like to express my deep gratitude to the 🇺🇸 @SecDef , who sincerely cares about the situation in 🇺🇦. During our 📞 call today, just after rus massive missile attack, we discussed further steps to strengthen 🇺🇦 Air Defense.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 5, 2022
Thank you 🇺🇸 for your continued support! 🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/gyIqXjkr2c
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.
Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.
Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.
Коментарі — 0