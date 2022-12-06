Головна Країна Політика
search button user button menu button

Резніков поговорив з главою Пентагону після масованого обстрілу України

Альона Боженко
glavcom.ua
Резніков поговорив з главою Пентагону після масованого обстрілу України
Резніков обговорив з головою Пентагону посилення ППО України
фото: Reuters

Міністри обговорили посилення української ППО

Одразу після масованої ракетної атаки РФ міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном  Про це Резніков написав у Twitter.

Резніков подякував Остіну, який щиро турбується щодо ситуації в Україні. Також лідери обговорили кроки щодо посилення української ППО.

«Хочу висловити глибоку вдячність Ллойду Остіну, який щиро переймається ситуацією в Україні. Під час нашої телефонної розмови сьогодні, одразу після масованого ракетного удару Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони. Дякуємо США за вашу постійну підтримку», – пише міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Теги: обстріл США Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США відреагували на масований ракетний обстріл України
Білий дім відреагував на нові масовані ракетні удари по Україні
Вчора, 22:13
Робота проводиться над новими санкціями щодо російських банків
Стало відомо, над якими санкціями проти РФ спільно працюють США та Україна
4 грудня, 06:12
США модифікували Himars, щоб Україна не змогла атакувати РФ – The Wall Street Journal
США модифікували Himars, щоб Україна не змогла атакувати РФ – The Wall Street Journal
Вчора, 19:35

Політика

Резніков поговорив з главою Пентагону після масованого обстрілу України
Резніков поговорив з главою Пентагону після масованого обстрілу України
Білий дім відреагував на нові масовані ракетні удари по Україні
Білий дім відреагував на нові масовані ракетні удари по Україні
Вступ до ЄС: Чорногорія підписала декларацію з Україною
Вступ до ЄС: Чорногорія підписала декларацію з Україною
Українське МЗС відреагувало на падіння ракети в Молдові
Українське МЗС відреагувало на падіння ракети в Молдові
Річниця підписання Будапештського меморандум: чи є там гарантії безпеки?
Річниця підписання Будапештського меморандум: чи є там гарантії безпеки?
Переговори з Росією: Зеленський із гумором відповів на заклики домовлятися
Переговори з Росією: Зеленський із гумором відповів на заклики домовлятися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
99K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
29K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
26K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
26K
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад
21K
Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту