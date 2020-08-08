Зеленський доручив Шмигалю мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусу



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«Україна вміє мобілізуватися, якщо треба» – Зеленський

Глава держави наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі

З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 в Україні президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням, повідомляє Офіс президента.

Крім того, Глава держави наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, відзначили в Офісі.

«Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, відомий шоумен назвав агентів російського впливу на українському ТБ.

Як повідомлялося, у Зеленського підрахували, скільки грошей потрібно для відновлення Донбасу.

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