Відомий шоумен назвав агентів російського впливу на українському ТБ



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В Україні тлеканали накачують аудиторію брехливими повідомленнями - Чекалкін

«Вони дають якусь частину правдивої інформації і потім накачують людей брехливими пропагандистськими меседжами», – переконаний Чекалкин

Канали 112, ЗІК, Наш, News One та навіть 1+1 допомагають поширенню російського впливу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив український перекладач, дипломат та шоумен Дмитро Чеканлкин.

«60 на 40», «Перевернутая пирамида», «Большая ложь», «Абсолютная очевидность», «Гнилая селедка» – це ті прийоми і методи, які прописані ще в російських підручниках зі спецпропаганди. Саме їх застосовують сьогодні агенти російського впливу – такі канали, як 112, ЗІК, Наш, News One чи навіть 1+1 – вони дають якусь частину правдивої інформації і потім накачують людей брехливими пропагандистськими меседжами. Якщо Гебельсу свого часу вдалося перетворити націю, яка дала світу рекордну кількість титанів духу, в стадо свиней, то що вже казати про Україну, яка десятиліттями була об’єктом наруги над свідомістю», – коментує шоумен методи і канали з якими працюють пропагандисти.

Дмитро Чекалкін вважає, що в Україні забагато російської пропаганди

За словами Дмитра Чеканлкина, під вплив пропаганди підпадають різні люди: «Ця маса постійно кудись перетікає – вчора вони були послідовниками Зеленського, сьогодні вони вже послідовники Шарія. Це люди, які не здатні критично аналізувати весь спектр інформації. В цьому кабінеті, де ми зараз знаходимось (офіс на Шовковичній – «Главком»), бувають академіки, люди не просто з вищою освітою, а зірки світової науки. І навіть вони під впливом московської пропаганди стають жертвами облуди, вони на сьомому році війни продовжують дивитися програми російського ТБ і стають адептами його риторики. Деякі з них насправді вірять в те, що американці перетворюють нас на своїх рабів чи що Україна потрібна Європі лише як звалище ядерних відходів. Виявляється, що всі ті меседжі, які Росія просуває через ТБ, тут знаходять поживний ґрунт навіть в головах свідомих українських громадян. Що вже казати про пересічних людей?»

Дмитро Чекалкин – перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор компанії Diva Production, яка займається організацією статусних урочистостей, святкувань та розіграшів. Відомим став завдяки участі в телевізійному шоу «Золотий Гусак». Творець популярних проектів «Веселі яйця», «Операція ПроФФесор», «Все геніальне – у тостах» та «Розіграли!». Сьогодні називає себе Чекалкин «порохоботом»



