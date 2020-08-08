Зеленський розповів, що очікує від зустрічі Нормандської четвірки в Берліні



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Володимир Зеленський сподівається, що Нормандська четвірка зафіксує успіхи перемир'я на Донбасі Фото: Офіс президента

«Нормандія» – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації, заявив президент

Президент Володимир Зеленський очікує, що на наступній зустрічі лідерів «нормандського формату» в Берліні будуть зафіксовані успіхи перемир'я на Донбасі, що дасть змогу рухатися далі для припинення війни.

Про це глава держави написав у Facebool, де поділився враженнями від свого дводенного перебування на Донбасі.

«Далі – знову важкі переговори. «Нормандія» – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. «Нормандія» – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги. Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було. І зробимо це прозоро, відкрито. А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що й чому пішло не так. І хто в цьому винен», – заявив Зеленський.

Він зауважив, що «Донбас нині – це перш за все про війну».

«На превеликий жаль, ми все ще маємо її у своєму домі. Але якщо не докладати зусиль, вона сама нікуди не зникне. «Нормандія» дала величезний поштовх, щоб ми напрацювали логістику миру. «Мінськ» відпрацьовує правила та дає можливість обговорювати вкрай непрості питання. А одинадцять днів тиші доводять: якщо все робити правильно і наполегливо, то шанс обов’язково буде. Вже є», – зазначив президент.

За його словами, протягом дводенної поїздки на Донбас він «багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям».

«Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах», – додав президент.

Окрім того, Зеленський повідомив, що спілкувався з бійцями на передовій, моніторив ситуацію.

«За два дні проїхав 100 кілометрів по лінії розмежування. Хочеш перевірити режим тиші – їдь і контролюй сам. Вірю насамперед бійцям з передової, які можуть порівняти ситуацію: якою війна була торік, якою – в першій половині 2020-го і як воно зараз. Один боєць зізнався, що йому «дико» чути тишу. Не один, не два дні тиші. Попри дрібні провокації можна казати, що нам вдається виконувати свою частину надскладних домовленостей. Зрозуміло, що наші військові прекрасно та професійно оцінюють усі можливі ризики. Але потрібно, щоби й інша сторона нарешті зрозуміла цінність миру. І теж прискіпливо дотримувалася режиму припинення вогню», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський на Донбасі запевнив військових, що «ніхто нічого не збирається здавати».

Як повідомлялося, Зеленський зібрався перевірити моральний стан українських військових на Донбасі.

Напередодні Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину купив в одному із супермаркетів Бахмута каву й солодощі та переконався, що місцеві жителі дотримуються карантинних вимог.

Крім того Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук - «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

Між іншим, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я». Бойовики щодня порушують ці домовленості та ведуть обстріл позицій ЗСУ.