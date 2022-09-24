Зеленський гарантує кожному окупанту, який здасться в полон, три речі

Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна гарантує російським військовим, які здадуться в полон, цивілізоване поводження, таємницю обставин здачі в полон і можливість не повертатися до Росії. Про це президент заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, бо Україна у цій війні захищається. Ми захищаємо найсвітліше – ми захищаємо своє життя, наших дітей, нашу свободу. А за що воює Росія? Кожен громадянин Росії знає, і нехай багато хто не визнає цього, але точно знає, що саме Росія несе зло», – заявив президент.

Він зазначив, що Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі.

«Перше: з вами звертатимуться цивілізовано відповідно до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається про обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви боятиметеся повертатися до Росії і самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити і це. Україна зробить усе задля своєї перемоги. І кожен громадянин Росії має розуміти: жодні хитрощі окупантові не допоможуть. Я вам обіцяю», – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

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