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Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові
Сергій Сова боронив Україну в складі 93-ої окремої бригади «Холодний Яр» з 2014 року
фото з відкритих джерел

Фото руки вбитого Сергія Сови з жовто-блакитним браслетом побачив весь світ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно старшому солдату Сергію Сові.

Відповідний указ №666/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)», – йдеться в документі.

Сергій Сова – боронив Україну в складі 93-ої окремої бригади «Холодний Яр» з 2014 року. У 2014 році брав участь у боях за смт Піски Донецької області, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Через рік був демобілізований, але згодом знов уклав контракт зі згаданою бригадою та воював на посаді старшого стрільця. Мав військове звання «старший солдат».

Чоловік був кандидатом у майстри спорту з боксу, чемпіон України серед юніорів. Був професійним кінологом. З 19 квітня 2022 року вважався безвісти зниклим. Саме його руку з жовто-блакитним браслетом, після ексгумації тіл в Ізюмі, побачив весь світ.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил. 

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. 

Завдяки фотографії руки людини з синьо-жовтими браслетами, яка облетіла весь світ, родичі впізнали тіло загиблого воїна ЗСУ. Це – 36-річний боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова. 

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Теги: окупанти ЗСУ війна Володимир Зеленський Ізюм

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