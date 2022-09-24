Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові
Фото руки вбитого Сергія Сови з жовто-блакитним браслетом побачив весь світ
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно старшому солдату Сергію Сові.
Відповідний указ №666/2022 оприлюднений на сайті глави держави.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)», – йдеться в документі.
Сергій Сова – боронив Україну в складі 93-ої окремої бригади «Холодний Яр» з 2014 року. У 2014 році брав участь у боях за смт Піски Донецької області, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Через рік був демобілізований, але згодом знов уклав контракт зі згаданою бригадою та воював на посаді старшого стрільця. Мав військове звання «старший солдат».
Чоловік був кандидатом у майстри спорту з боксу, чемпіон України серед юніорів. Був професійним кінологом. З 19 квітня 2022 року вважався безвісти зниклим. Саме його руку з жовто-блакитним браслетом, після ексгумації тіл в Ізюмі, побачив весь світ.
Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил.
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові.
Завдяки фотографії руки людини з синьо-жовтими браслетами, яка облетіла весь світ, родичі впізнали тіло загиблого воїна ЗСУ. Це – 36-річний боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова.
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