Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові

Сергій Сова – боронив Україну в складі 93-ої окремої бригади «Холодний Яр» з 2014 року. У 2014 році брав участь у боях за смт Піски Донецької області, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Через рік був демобілізований, але згодом знов уклав контракт зі згаданою бригадою та воював на посаді старшого стрільця. Мав військове звання «старший солдат».

Чоловік був кандидатом у майстри спорту з боксу, чемпіон України серед юніорів. Був професійним кінологом. З 19 квітня 2022 року вважався безвісти зниклим. Саме його руку з жовто-блакитним браслетом, після ексгумації тіл в Ізюмі, побачив весь світ.