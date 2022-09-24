Цінний для Росії військовополонений. Нові подробиці обміну Медведчука

Віктор Медведчук обвинувачується у держзраді і причетності до терористичної організації

Кума Путіна було звільнено з-під варти за день до великого обміну

Личаківський районний суд Львова 20 вересня звільнив з-під варти народного депутата від забороненої ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді і причетності до терористичної організації. Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

З відповідним клопотанням до суду звернувся виконувач обов’язків генерального прокурора. У документі було зазначено, що є рішення уповноваженого органу про передачу Віктора Медведчука для обміну як військовополоненого.

Із матеріалів справи випливає, що 19 вересня до Офісу генерального прокурора надійшов витяг протоколу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо прийняття рішення про затвердження списку для здійснення передачі військовополонених ворогів та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора. Під №1 у цьому списку стояло прізвище Віктора Медведчука. Попередньо нардеп також надав письмову згоду на проведення його обміну як військовополоненого на громадян України, котрі перебувають у полоні Росії.

Щоб відпустити на волю Медведчука, суд застосував спеціальний закон. Згідно з ним, скасовується запобіжний захід і особа звільняється від відбування покарання у зв’язку з прийняттям рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого.

Крім цього, Феміда передала кума Путіна під нагляд співробітникам Служби безпеки через Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ.

Нагадаємо, що виданий українською стороною екснардеп і кум Путіна Віктор Медведчук, вирушив із Туреччини до Росії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

За словами глави Туреччини, під час обміну полоненим між Москвою та Києвом Анкара мала 200 імен. «Це усі наші гості. На одному з них Путін зробив акцент. Ми відправили його до РФ. Ми рішуче продовжуємо процес», – додав Ердоган.

Раніше турецький лідер заявив, що обмін полоненими між Росією та Україною став важливим кроком для припинення війни. Обмін за посередництва Туреччини було ухвалено в ході дипломатичного листування з президентом Росії Володимиром Путіним.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що не знає, де зараз перебуває обміняний на українських військових Віктор Медведчук.

Нагадаємо, міноборони Росії прокоментувало обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 21 вересня. Там жодним словом не обмовилися, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука. Також СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну. Раніше розвідка пояснила, навіщо Росія визволила Медведчука.

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.