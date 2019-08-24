Зеленський: Кожен мій ранок починається з СМС від Генштабу



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Президент України Володимир Зеленський

Глава держави подякував захисникам, які зараз боронять Україну на сході держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен його ранок починається з СМС від Генерального штабу про ситуацію на Донбасі.

Про це він розповів під час виступу на урочистостях з нагоди святкування 28-ї річниці Незалежності України.

«Кожен мій ранок починається від СМС-повідомлень. Це СМС від Генерального штабу», – сказав він.

За його словами, цими повідомлення його інформують про кількість обстрілів і втрат на Донбасі.

Водночас президент підкреслив, що лише тоді ранок є добрим, коли цифра в СМС – «0».

Глава держави подякував захисникам, які зараз боронять Україну на сході держави, наголосивши, що святкувати День Незалежності ми можемо саме завдяки їм.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, вся Україна відзначає своє основне свято: 28 років минуло з того дня, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Масові заходи 24 серпня охоронятимуть 13 тисяч працівників поліції.