На Майдані урочисто підняли Державний Прапор



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Глава держави також виконував Гімн, поклавши руку на серце та дивлячись на національний стяг

На Майдані Незалежності відбулося урочисте підняття Державного Прапору України.

Церемонія проходила під Державний Гімн України у виконанні зведеного хору та за участю президента Володимира Зеленського.

Глава держави також виконував Гімн, поклавши руку на серце та дивлячись на національний стяг.

Як повідомлялось, перед тим Зеленський разом із дружиною на Алеї Героїв Небесної Сотні вшанували пам’ять загиблих українських героїв. Володимир та Олена Зеленські віддали шану загиблим біля пам’ятної стели із портретами полеглих героїв, запалили лампадки й рушили у бік Майдану Незалежності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати на виплату премій військовим.

Згодом в Офісі Президента заявили, що замість параду відбудеться Хода гідності за участю глави держави.

Водночас представники ветеранських організацій заявили, що організують у День Незалежності свій «Марш захисників України».