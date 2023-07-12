Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО
Україна очікує гарантій безпеки для України на шляху до НАТО
Президент України Володимир Зеленський назвав основні пріоритети для України на саміті НАТО. Про це він написав у Telegram-каналі.
«У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети. Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі», – йдеться в повідомленні.
Третій пріоритет – гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.
До слова, на Заході образились на звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України.
Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).
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