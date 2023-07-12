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Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО
Володимир Зеленський закликатиме партнерів надати Україні запрошення до НАТО
фото: Офіс президента

Україна очікує гарантій безпеки для України на шляху до НАТО

Президент України Володимир Зеленський назвав основні пріоритети для України на саміті НАТО. Про це він написав у Telegram-каналі. 

«У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети. Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі», – йдеться в повідомленні.

Третій пріоритет – гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі. 

До слова, на Заході образились на звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

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Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський Україна

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