Західні дипломати образилися на Зеленського за критику НАТО – Politico

Деякі західні дипломати все ж заявили, що розуміють почуття українського лідера

На Заході образились на звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України. Про це повідомляє Politico.

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Проте деякі дипломати все ж заявили, що розуміють почуття українського лідера.

За словами анонімного високопоставленого дипломата НАТО та людини, знайомої з переговорами, в останньому проекті комюніке саміту союзники розглядають можливість заявити, що вони будуть в змозі надіслати запрошення Україні, коли союзники погодяться й умови будуть виконані.

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Зазначається, що переговори ще не завершені, але проект, який Київ побачив у вівторок, розлютив українського лідера.

«Я критично ставлюся до багатьох аспектів і особливо до ставлення деяких союзників, але я вважаю, що це не продуманий і не справедливий підхід», – сказав один високопоставлений дипломат із Центральної Європи, додавши, що Зеленський «заходить занадто далеко».

Проте деякі дипломати все ж заявили, що розуміють почуття українського лідера.

«Його розчарування можна зрозуміти, враховуючи агресивну війну Росії. Союзники завжди погоджують комюніке. Саміт продемонструє непохитну підтримку України», – сказав перший високопоставлений дипломат НАТО.

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Другий високопоставлений дипломат НАТО додав, що поважає все, що сказав український лідер, адже нині Україна перебуває у центрі війни.

Нагадаємо, сьогодні по дорозі до Вільнюса Зеленський розкритикував НАТО за невизначену позицію щодо запрошення України до Альянсу.

«Ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…», – написав він.

До слова, саміт НАТО вже розпочався. Звернення Зеленського заплановане на 18:00.