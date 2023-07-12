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Багато країн Альянсу бояться членства України в НАТО – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Багато країн Альянсу бояться членства України в НАТО – The Washington Post
Дипломати НАТО сподівалися оприлюднити єдину декларацію про перспективи членства України
фото з відкритих джерел

Альянс обережно ставиться до ризику прямої війни з Росією

Багато країн НАТО обережно ставляться до ризику прямої війни з Росією, тому не поспішають голосувати за прийняття України в НАТО. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський сколихнув саміт лідерів НАТО, підірвавши їхню спільну заяву про перспективне членство його країни, засудивши відсутність конкретних термінів як «безпрецедентну та абсурдну».

«У полум'яному твіті Зеленський розчарував прихильників України всередині альянсу, які вважали, що вони забезпечили перемогу Києва, підштовхнувши США, Німеччину та інші неохочі країни погодитися «надати запрошення Україні приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться і умови будуть виконані», за словами декларації, ретельно вибитої шляхом переговорів між 31 членом НАТО», – йдеться у статті.

Україна вимагає остаточного терміну членства в НАТО, який включає конкретні кроки та віхи. Але, як зазначає видання, багато країн НАТО обережно ставляться до ризику прямої війни з Росією і шукають спосіб збалансувати надії України прагматичними розрахунками безпеки.

«Гнівне втручання Зеленського, яке відбулося до остаточної угоди у вівторок, але після того, як мова вже почала циркулювати, свідчить про те, що альянс ще не знайшов способу задовольнити обидві сторони. Дипломати НАТО сподівалися оприлюднити єдину декларацію про перспективи членства України у вівторок як тріумфальний момент перед візитом Зеленського на саміт», – пише видання.

У статті зазначається, що різка заява стала останньою авантюрою українського президента, який без вагань критикує своїх покровителів, коли відчуває момент, щоб заручитися більшою підтримкою України. «Дипломати НАТО, які, як і інші, говорили на умовах анонімності, щоб відверто говорити про напружені переговори, заявили, що підозрюють, що він використовує твіт як тактику переговорів», – пише The Washington Post.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України. Союзники обговорюють формулювання на саміті без України. Також повідомлялося, що на Заході образились на звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України. 

Теги: саміт Володимир Зеленський президент переговори запрошення НАТО

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