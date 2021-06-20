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    Зеленський привітав українців із Трійцею

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    &laquo;У цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення&raquo; &ndash; Зеленський - Зеленський привітав українців із Трійцею

    «У цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення» – Зеленський

    Фото з відкритих джерел

    Президент побажав українцям міцного здоров’я, щастя і здійснення мрій

    Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Святої Трійці.

    Про це повідомила пресслужба президента.

    «У цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення, набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я і теплим дружнім спілкуванням. Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю», – написав Зеленський.

    Він побажав українцям міцного здоров’я, щастя і здійснення мрій.

    Як повідомлялося, п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привітав християн зі святом Трійці та взяв учать у літургії вселенського патріарха Варфоломія.

    Нагадаємо, Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Вважається одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята – Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

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    Теги: свята Володимир Зеленський президент Трійця
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    Зеленський привітав українців із Трійцею