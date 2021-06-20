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    Порошенко привітав зі святом Трійці та взяв участь у літургії вселенського патріарха Варфоломія

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    &laquo;Авторка цієї чудової ікони &ndash; сучасна українська художниця Наталя Курій-Максимів&raquo; &ndash; Порошенко - Порошенко привітав зі святом Трійці та взяв участь у літургії вселенського патріарха Варфоломія

    «Авторка цієї чудової ікони – сучасна українська художниця Наталя Курій-Максимів» – Порошенко

    Зображення Facebook Петра Порошенка

    Лідер «ЄС» побажав вірянам затишку, добробуту, радості та щастя

    П’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привітав українців зі святом Трійці.

    «Сердечно вітаю усіх християн зі світлим святом Святої Трійці! На п’ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа Святий Дух зійшов до апостолів та благословив їх нести у світ слово Боже. Традиційно цей день вважається початком історії Церкви. Нехай Зелені свята наповнять серця любов’ю та надихають всіх нас на добрі справи. Затишку, добробуту, радості та щастя кожній українській родині. Авторка цієї чудової ікони – сучасна українська художниця Наталя Курій-Максимів», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Також Порошенко у День Святої Трійці бере участь в Божественній літургії в Патріаршому Храмі Святого Георгія, яку очолює Вселенський Патріарх Варфоломій.

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    Порошенко привітав зі святом Трійці та взяв участь у літургії вселенського патріарха Варфоломія
    Порошенко привітав зі святом Трійці та взяв участь у літургії вселенського патріарха Варфоломія
    Порошенко привітав зі святом Трійці та взяв участь у літургії вселенського патріарха Варфоломія
    Фото Facebook Петра Порошенка

    Нагадаємо, Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Вважається одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята – Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС свята президент Трійця Вселенський патріарх Варфоломій
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    Порошенко привітав зі святом Трійці та взяв участь у літургії вселенського патріарха Варфоломія