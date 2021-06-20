«Попереду нові сподівання». Тимошенко привітала українців зі святом Трійці

«В природі це найкраща пора року. Адже попереду – майже все літо» – Тимошенко

«Хай боронить і береже Господь Україну! Щасти Вам всім!» – Тимошенко

Сьогодні День Святої Трійці. Одне з найбільш значущих свят у християнстві. Вшановуємо сходження Святого Духа на апостолів, яке Ісус Христос обіцяв перед своїм Вознесінням. Про це йдеться у дописі Голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, який вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

«В Україні Трійця пов’язана з Зеленими святами, які, певно, значно давніші за християнство. Цього дня люди заквітчували свої хати різноманітною зеленню, або клечанням, просили дощу в природи, щедрого врожаю, достатку. Це показує нам, як вишукано і мудро наші предки вміли примирити нове зі старим, зберегти власні традиції й звичаї, приймаючи й новітні тенденції та наративи», – наголосила Тимошенко.

Вона додала, що в природі це найкраща пора року, адже попереду майже все літо. «Попереду – нові сподівання й надії. Хай боронить і береже Господь Україну! Щасти Вам всім! Хай все буде добре на нашій Землі! Зі святом!», – написала Тимошенко.

Нагадаємо, Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Вважається одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята – Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

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