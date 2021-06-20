  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Попереду нові сподівання». Тимошенко привітала українців зі святом Трійці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;В природі це найкраща пора року. Адже попереду &ndash; майже все літо&raquo; &ndash; Тимошенко - «Попереду нові сподівання». Тимошенко привітала українців зі святом Трійці

    «В природі це найкраща пора року. Адже попереду – майже все літо» – Тимошенко

    Фото УНІАН

    «Хай боронить і береже Господь Україну! Щасти Вам всім!» – Тимошенко

    Сьогодні День Святої Трійці. Одне з найбільш значущих свят у християнстві. Вшановуємо сходження Святого Духа на апостолів, яке Ісус Христос обіцяв перед своїм Вознесінням. Про це йдеться у дописі Голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, який вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

    «В Україні Трійця пов’язана з Зеленими святами, які, певно, значно давніші за християнство. Цього дня люди заквітчували свої хати різноманітною зеленню, або клечанням, просили дощу в природи, щедрого врожаю, достатку. Це показує нам, як вишукано і мудро наші предки вміли примирити нове зі старим, зберегти власні традиції й звичаї, приймаючи й новітні тенденції та наративи», – наголосила Тимошенко.

    Вона додала, що в природі це найкраща пора року, адже попереду майже все літо. «Попереду – нові сподівання й надії. Хай боронить і береже Господь Україну! Щасти Вам всім! Хай все буде добре на нашій Землі! Зі святом!», – написала Тимошенко.

    1_96

    Нагадаємо, Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Вважається одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята – Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

    Читайте також:
    20 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина свята партії Трійця літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Попереду нові сподівання». Тимошенко привітала українців зі святом Трійці