Україна витратить 100 млн на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності

План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти

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Відомо, що фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься коштом державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги. Про це повідомили на сайті уряду.

Також план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація шістьох регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ – Львів – Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Затверджений Кабінетом міністрів план передбачає цілий ряд заходів, серед яких, наприклад, концерт та військовий парад з артилерійським салютом в центрі Києва. Виставка військової техніки. Проведення саміту Кримської платформи і саміту перших леді та джентльменів. Урочисті заходи в регіонах тощо.

Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію вищеперелічених об’єктів.

Раніше повідомлялося, що згідно із Висновком Міністерства фінансів України до проєкту розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України», відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проєкту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень.

Нагадаємо, президент анонсував парад на День Незалежності.