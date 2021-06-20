Трійця 2021: традиції, прикмети та найсуворіші заборони

На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок

Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Вважається одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята — Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

Це свято входить до списку державних свят, тому понеділок, 21 червня, стане також вихідним днем.

Значення свята Трійці

Свято Трійці не має своєї постійної дати та залежить від дати святкування Воскресіння Христового. Традиційно Трійцю відзначають на 50 день після Великодня і це дало другу назву святу – П'ятдесятниця. Трійця входить в число найбільш значущих і великих церковних свят.

Традиції свята

На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок.

Будинки прикрашають зеленими травами та гілками дерев. З давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя.

Вважається, що трави та зелень захистять житло від нечисті й негараздів. А лікарські рослини зібрані в цей день, мають особливу силу для зцілення хворих.

Що категорично не можна робити на Трійцю:

Не можна займатися прибиранням будинку і працювати - це вважається великим гріхом

Не можна стригтися і займатися косметичними процедурами

Не можна плести, в'язати та вишивати

Категорично не можна займатися роботою на землі (копати, висаджувати рослини, косити траву, обрізати або рубати дерева) – вважається, що потривожити землю в день її іменин принесе біду і негаразди

Не можна купатися в річках і озерах - за стародавніми повір'ями, в цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно

На Трійцю не святкують весілля - це погана прикмета. Але на Троїцькі гуляння можна свататися.

Не можна гуляти поодинці в лісі або полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому.

У святковий день не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити. Не можна сваритися, висловлювати претензії, провокувати конфлікти.

Не можна заздрити та ображатися.

Якщо вмитися росою на Трійцю, можна продовжити здоров’я і зберегти красу.

Трави, зібрані на Трійцю, мають цілющу силу. Їх можна відварити і лікуватися ними весь рік.

Гілку берези, зрізану на Трійцю, потрібно поставити на підвіконня як оберіг від злих духів.

Незаміжнім дівчатам потрібно бути привітними з усіма, щоб швидше вийти заміж.

Не можна купатися в цей день, інакше русалки можуть втопити.

Якщо день видався дощовий – буде багато врожаю і грибів.

Сонячна погода на Трійцю – літо буде спекотним і посушливим.

Веселка на Трійцю – в домі буде щастя.

Прикмети свята Трійці

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

Читайте також: