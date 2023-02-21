Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, чи дивився виступ Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський розповів, чи дивився виступ Путіна
фото з відкритих джерел

Глава держави підкреслив, що для захисту українських міст потрібно захистити небо

Президент Володимир Зеленський не дивився сьогоднішнє звернення російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ, адже в цей час росіяни вбивали українців на Херсонщині. Про це він сказав під час спільної з прем`єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні пресконференції у Києві.

«Сьогодні виступав чи звертався президент путін. Що можна сказати? Я не дивився його звернення через те, що саме в цей час, ви знаєте, що відбувались удари по Херсонщині, постраждала 21 людина, шестеро загинули, на жаль. Прийміть, будь ласка, мої співчуття, всі близькі й рідні», – сказав президент.

Глава держави підкреслив, що для захисту українських міст потрібно захистити небо.

«По-іншому поки що захиститись від держави-терориста неможливо, але все попереду, і ми до цього готуємося», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.  

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також взявся до нового ядерного шантажу. Детальніше про те, що Путін сказав у посланні – тут.

Читайте також: Підемо далі. Путін шантажує США та Європу
Теги: Володимир Зеленський путін Україна росія Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін підтвердив: наступна жертва – Молдова
Путін підтвердив: наступна жертва – Молдова
Сьогодні, 20:15
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів російському диктатору
Путін звинуватив НАТО у війні. Литва відреагувала
Сьогодні, 19:10
Путін «готує» Міноборони і «Росатом» до випробування російської ядерної зброї
Путін провокує Байдена. Що значить призупинення договору щодо ядерної зброї
Сьогодні, 19:00

Політика

Зеленський розповів, чи дивився виступ Путіна
Зеленський розповів, чи дивився виступ Путіна
Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США (фото, відео)
Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США (фото, відео)
Такого не дозволяв собі ніхто. Мережа обговорює красномовне фото з Єрмаком
Такого не дозволяв собі ніхто. Мережа обговорює красномовне фото з Єрмаком
Радник Сі Цзіньпіня поділився з Кулебою деталями мирної ініціативи Китаю
Радник Сі Цзіньпіня поділився з Кулебою деталями мирної ініціативи Китаю
Кабмін призначив двох нових заступників Резнікова
Кабмін призначив двох нових заступників Резнікова
Суд заборонив діяльність Партії регіонів
Суд заборонив діяльність Партії регіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
24K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
20K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
17K
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ
16K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
9261
По шию у крові: вулицями німецьких міст проїхався диктатор Путін (фото, відео)

Новини

Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
Сьогодні, 17:50
У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту