Зеленський розповів, чи дивився виступ Путіна
Глава держави підкреслив, що для захисту українських міст потрібно захистити небо
Президент Володимир Зеленський не дивився сьогоднішнє звернення російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ, адже в цей час росіяни вбивали українців на Херсонщині. Про це він сказав під час спільної з прем`єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні пресконференції у Києві.
«Сьогодні виступав чи звертався президент путін. Що можна сказати? Я не дивився його звернення через те, що саме в цей час, ви знаєте, що відбувались удари по Херсонщині, постраждала 21 людина, шестеро загинули, на жаль. Прийміть, будь ласка, мої співчуття, всі близькі й рідні», – сказав президент.
Глава держави підкреслив, що для захисту українських міст потрібно захистити небо.
«По-іншому поки що захиститись від держави-терориста неможливо, але все попереду, і ми до цього готуємося», – додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.
У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також взявся до нового ядерного шантажу. Детальніше про те, що Путін сказав у посланні – тут.
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