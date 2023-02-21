Путін звинуватив НАТО у війні. Литва відреагувала
Ландсбергіс: «Росію б'ють українці, а не НАТО. А це стає незручним для деяких людей»
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував заяву російського диктатора Володимира Пуітна, який вкотре звинуватив Захід у війні, котру РФ веде проти України. Про це він написав у Twitter.
«НАТО не воює з Росією. НАТО навіть не розпочало спеціальну військову операцію проти Росії. Росію б'ють українці, а не НАТО. Це стає незручним для деяких людей, і це видно», – написав Ландсбергіс.
Нагадаємо, сьогодні Путін виступив із посланням до федеральних зборів напередодні річниці широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.
Також він заявив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем росія буде «далі відсувати загрозу» від російських кордонів.
Крім цього, було оголошено, що росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
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