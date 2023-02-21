Путін підтвердив: наступна жертва – Молдова

Росія не вважає, що Придністров'я має залишатися у складі Молдови

Путін скасував свій указ 2012 року, який говорив про «пошук шляхів вирішення придністровської проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова». Про це передають росЗМІ.

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Ймовірно, тепер Росія не вважає, що Придністров'я має залишатися у складі Молдови. Таким чином Кремль дає зрозуміти – Придністров'я – не Молдова.

Нагадаємо, прем'єр Молдови Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль вже відреагував.

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Сьогодні прем'єр-міністр Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову. Кремль планує захопити аеропорт у Кишиневі.

Наприкінці минулого року, Молдова на засіданні ОБСЄ також закликала РФ вивести війська з Придністров'я. «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявили тоді представники уряду Молдови.