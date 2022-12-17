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Зеленський розповів, як ставиться до розмов Макрона та Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, як ставиться до розмов Макрона та Путіна
Зеленський у програмі LCI розповів, що думає про розмови з Путіним
фото: скріншот із відео

Президент зазначив, що коли Еммануель Макрон зустрічається з Путіним, перед ним щоразу інша людина

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, а постійні переговори президента Франції Емануеля Макрона з очільником Кремля навряд чи можуть принести якісь результати для закінчення війни. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю у програмі LCI.

«Еммануель має право робити те, що він хоче, але це триває від 2019 року. Я не вірю, що це приносить плоди», – відповів Зеленський на питання про розмови Макрона з Путіним.

Президент зазначив, що коли Еммануель Макрон зустрічається з Путіним, перед ним щоразу інша людина: «є той, хто дає йому обіцянки, а наступного разу це зовсім інша позиція, тому це не допоможе».

Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче звільнити всю свою територію від окупантів, а тому вести переговори з РФ буде лише в тому випадку, якщо Росія повернеться до міжнародного права.

«Нас цікавить лише звільнення наших власних земель, територій, які зараз утримуються росіянами. У цей час нам доведеться говорити з Росією, яка буде готова поважати свого співрозмовника, і яка починає з того, що віддає нам те, що належить до нас згідно з міжнародним правом. Саме з такою Росією я буду готовий вести переговори», – резюмував президент.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив про перспективу подальших переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення загарбницької війни проти України.

 

Теги: відео диктатор звільнення переговори президент путін росія Україна

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