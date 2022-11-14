Рашисти на деокупованій Херсонщині намагаються сховатися серед цивільних – Данілов

Військові РФ на деокупованій Херсонщині намагаються сховатися від ЗСУ

СБУ вже затримала декількох окупантів, які намагалися втекти від ЗСУ

На визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Дійсно, певна частина (російських військових – ред.) переодягається в цивільне, щоб сховатися та не нести відповідальність», – сказав він.

Водночас Данілов запевнив, що СБУ та українські військові здійснюють усі необхідні перевірки, зокрема, на контрольно-пропускних пунктах. Він додав, що в неділю на засіданні під головуванням Президента Володимира Зеленського представники СБУ вже звітували про кількість затриманих.

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Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.