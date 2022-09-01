Зеленський скасував українську делегацію в Тристоронній контактній групі

Останнє засідання Тристоронньої контактної групи мало відбутися за три дні до початку війни

Президент України Володимир Зеленський офіційно скасував українську делегацію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуацію на сході України. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Сьогодні було опубліковано рішення, яке офіційно скасовує дію указів 2020-2021 року про роботу української делегації ТКГ та її склад.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України. 23 червня за участю представників України, Міжнародних спостерігачів, Російської Федерації і терористів відбулася перша зустріч трьохсторонньої Контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, в ході якої проросійські бойовики зобов'язалися припинити вогонь та пересування незаконних збройних угруповань на території України. Однак на практиці домовленості проросійськими злочинцями так і не були виконані.

Зазначимо, останнє засідання Тристоронньої контактної групи мало відбутися 19 лютого за п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення. Але було зірвано представниками Росії. Проте воно було зірване через те, що Російська Федерація знову не взяла участь у позачерговому засіданні ТКГ.

Нагадаємо, 26 січня, відбулось перше в 2022 році засідання Тристоронньої контактної групи. Під час засідання ТКГ представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов, відповідаючи на питання української сторони та коментуючи проект звернення депутатів КПРФ до президента Росії Володимира Путіна про визнання самопроголошених Донецькою та Луганською народних республік, зазначив, що це лише звернення 11 депутатів, навіть не фракції, а Російська Федерація підкреслює відданість Мінським Угодам в цілому.