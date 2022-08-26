«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
Відповідно до указу Володимира Путіна, чисельність армії агресора збільшиться на 137 тис. осіб
Міністерство оборони України іронічно відреагувало на указ російського диктатора Володимира Путіна про збільшення армії Росії до 2 млн осіб. Відповідне повідомлення опубліковано у Twitter Міноборони.
«Вони ще навіть не починали... Росія планує довести чисельність особового складу збройних сил до 2 млн+. Для виконання указу свого президента Міноборони Росії тепер необхідно закупити 2 млн мішків для трупів», – йдеться у повідомленні Міноборони.
Як відомо, 25 серпня президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.
Нагадаємо, як зазначають в американського Інституту вивчення війни, указ президента Росії Володимира Путіна від 25 серпня про збільшення чисельності російської армії, починаючи з січня 2023 року, навряд чи принесе значну бойову силу незабаром і вказує на те, що Путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію.
Коментарі — 0