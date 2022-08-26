Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії

Надія Клочко
glavcom.ua
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
Путін 25 серпня підписав указ про збільшення штатної чисельності армії
фото з відкритих джерел

Відповідно до указу Володимира Путіна, чисельність армії агресора збільшиться на 137 тис. осіб

Міністерство оборони України іронічно відреагувало на указ російського диктатора Володимира Путіна про збільшення армії Росії до 2 млн осіб. Відповідне повідомлення опубліковано у Twitter Міноборони.

«Вони ще навіть не починали... Росія планує довести чисельність особового складу збройних сил до 2 млн+. Для виконання указу свого президента Міноборони Росії тепер необхідно закупити 2 млн мішків для трупів», – йдеться у повідомленні Міноборони.

«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії фото 1

Як відомо, 25 серпня президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

Нагадаємо, як зазначають в американського Інституту вивчення війни, указ президента Росії Володимира Путіна від 25 серпня про збільшення чисельності російської армії, починаючи з січня 2023 року, навряд чи принесе значну бойову силу незабаром і вказує на те, що Путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію

Читайте також:

 

Теги: росія окупанти Міноборони війна путін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шойгу запевняв Путіна у швидкій перемозі в Україні
Путін особисто керує угрупованнями військ в Україні – ISW
24 серпня, 06:40
Путін збільшив чисельність армії Росії
Путін збільшив чисельність армії Росії
Вчора, 15:05
Відповідно до указу Путіна, чисельність армії РФ збільшиться на 137 тис. військових
Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини
Вчора, 16:43

Політика

«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
Шольц пояснив «обережність» Німеччини щодо постачання зброї Україні
Шольц пояснив «обережність» Німеччини щодо постачання зброї Україні
Терористичний візовий бан для росіян. Країни ЄС розглянуть компромісне рішення
Терористичний візовий бан для росіян. Країни ЄС розглянуть компромісне рішення
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
Пентагон присвоїть кодову назву «операції» в Україні: що це означає, які наслідки
Пентагон присвоїть кодову назву «операції» в Україні: що це означає, які наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
99K
Шуфрич повернувся в Україну 
55K
На Київщині прогриміли вибухи
52K
Ситуація на Запорізькій АЕС: ООН зробила заяву стосовно місії МАГАТЕ
33K
Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо
27K
«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян

Новини

Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
24 серпня, 20:58

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту