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Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині
фото: Офіс президента

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення

Президент Володимир Зеленський створив військові адміністрації у 15 населених пунктах тимчасово окупованої Херсонської області. Відповідний указ №658/2022 опублікувала пресслужба ОП.

Зеленський ухвалив створити:

  •  Асканія-Нову селищну військову адміністрацію Каховського району,
  •  Борозенську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
  •  Великокопанівську селищну військову адміністрацію Херсонського району,
  •  Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району,
  •  Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району,
  •  Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району,
  •  Зеленопідську селищну військову адміністрацію Каховського району,
  •  Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
  •  Милівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
  •  Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району,
  •  Новомиколаївську селищну військову адміністрацію Скадовського району,
  •  Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району,
  •  Станіславську селищну військову адміністрацію Херсонського району,
  •  Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району,
  •  Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району.

Він доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній військовій адміністрації здійснити відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації, зазначеної у першій статті указу.

Цей указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Раніше повідомлялося, президент Зеленський створив нові військові адміністрації на Донеччині. Також 22 липня президент підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області. 

Теги: Володимир Зеленський військові президент Херсонщина

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