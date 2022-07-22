Зеленський утворив військову адміністрацію в окупованому Приморську

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу», – йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, Приморськ знаходиться на березі Азовського моря, приблизно між Бердянськом і Мелітополем. З 25 лютого 2022 року місто знаходиться в російській окупації.

Раніше в Україні створили Генічеську міську військову адміністрацію у Херсонській області. Місто нині перебуває під тимчасовою окупацією ворожих військ Росії.

До слова, триває 149-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали рашистів на раніше зайняті позиції.

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