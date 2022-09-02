Зеленський створив нові військові адміністрації на Донеччині

Зеленський підписав указ про створення ще чотирьох військових адміністрацій

Президент постановив утворити Добропільську військову адміністрацію

В Україні 1 вересня утворили чотири нові військові адміністрації у Донецькій області. Відповідний указ №620/2022 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського в Донецькій області було утворено такі військові адміністрації:

Добропільська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;

Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;

Покровська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;

Селидівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області.

Президент доручив Генеральному штабу Збройних сил України та Донецькій обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих військових адміністрацій.

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський утворив у Бердянську (Запорізька область) міську військову адміністрацію, а також призначив її керівника.

Також 22 липня президент підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області.