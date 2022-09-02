Зеленський створив нові військові адміністрації на Донеччині
Президент постановив утворити Добропільську військову адміністрацію
В Україні 1 вересня утворили чотири нові військові адміністрації у Донецькій області. Відповідний указ №620/2022 опублікований на сайті глави держави.
Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського в Донецькій області було утворено такі військові адміністрації:
- Добропільська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
- Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
- Покровська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
- Селидівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області.
Президент доручив Генеральному штабу Збройних сил України та Донецькій обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих військових адміністрацій.
Нагадаємо, 18 серпня Зеленський утворив у Бердянську (Запорізька область) міську військову адміністрацію, а також призначив її керівника.
Також 22 липня президент підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області.
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