«Я буду дуже чесним». Зеленський відповів, чи потисне руку Путіну, щоб зупинити війну

Глава держави зазначив: світ не зацікавлений у поверненні до тих відносин, які були раніше з Росією

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Румунії, провів пресконференцію. Він відповів на кілька запитань про ситуацію з війною в Україні, повідомляє Digi24. На запитання, чи потисне він руку Володимиру Путіну, щоб зупинити війну в Україні, Зеленський пояснив, що президент Росії не хоче припиняти війну.

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«Я буду дуже чесним. Він уже навіть не може вирішити. Він не хоче нічого закінчувати, йому нецікаво, цього ніколи не буде. Рукостискання нічого не означає. Якщо ви хочете зупинити війну, ви зробите все можливе, щоб зупинити її, ви розмовляєте з усіма людьми, які готові до переговорів. Не хоче. Немає нікого, хто зацікавлений у поверненні до тих відносин, які були раніше з Росією. В голові він хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні, це проблема. Він хоче більше, територій, які були під захистом Радянського Союзу, я говорю про Молдову, країни Балтії. Я думаю, що його ідея полягає в тому, щоб взяти деякі країни НАТО, які входили до складу СРСР, я думаю, що мова йде країни Балтії», – відповів Зеленський.

Коментуючи ситуацію в Ізраїлі, в інтерв'ю France 2 Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що якщо увага міжнародної спільноти на тлі подій в Ізраїлі відвертатиметься від України, це матиме для неї негативні наслідки.

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Крім цього, Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.

При цьому президент не назвав точний термін закінчення війни, але наголосив, що Україна перебуває «на останній стадії». «Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України розповів, що Росія безуспішно намагається атакувати на полі бою, а Сили оборони просуваються, хоч і повільно. Глава держави наголосив, що в глобальному плані час на боці Росії, тому не можна допускати, щоб допомога Україні перервалась. Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський анонсував хороші новини щодо артилерії та протиповітряної оборони України після зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський повинен був виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями».