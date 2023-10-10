Зеленський після переговорів у Румунії анонсував хороші новини щодо артилерії і ППО

Зеленський подякував президенту Йоханнісу та всій Румунії за життєво важливу та щиру допомогу Україні

Володимир Зеленський: «Підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії»

Президент Володимир Зеленський анонсував хороші новини щодо артилерії та протиповітряної оборони України після зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Про це глава держави повідомив у Facebook.

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«Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дякую за це!» – сказав глава держави за підсумками переговорів із румунським колегою.

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Також Зеленський повідомив, що держави підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці. «Підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії: і безпекову співпрацю, зокрема в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої Формули миру, і розширення економічної та логістичної взаємодії, транспортних зв’язків, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні», – повідомив президент.

Також Зеленський подякував президенту Йоханнісу та всій Румунії за життєво важливу та щиру допомогу Україні й українцям.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повинен був сьогодні о 17:00 виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями».

Повідомляється, що український лідер вже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом. О 16:00 Зеленського має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке, а після того має відбутися зустріч за участі тимчасового голови Палати депутатів Афреда Сімоніса.