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Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина
фото: офіційний сайт Президента України

Виступ Зеленського мав відбутися після зустрічі з головою румунського Сенату та Палати депутатів

Президент України Володимир Зеленський повинен був сьогодні о 17:00 виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями». Про це повідомляє румунська служба «Радіо Свобода».

«Спільне засідання Палати депутатів та Сенату, присвячене прийому Президента України Володимира Зеленського, заплановане на сьогодні о 17:00, скасовано», – повідомили у прес-службі Палати депутатів без надання додаткових пояснень.

Повідомляється, що український лідер вже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом. О 16:00 Зеленського має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке, а після того має відбутися зустріч за участі тимчасового голови Палати депутатів Афреда Сімоніса.

«Я прибув до Бухареста для переговорів із Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин. Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за її конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим народам бути донорами безпеки для світу, особливо у сфері продовольчої безпеки», – написав Володимир Зеленський сьогодні зранку у соцмережах.

Напередодні румунська сторона повідомила про візит українського президента 10 жовтня. Офіс президента Румунії зазначив, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського «наголосить на конструктивних і прагматичних підходах», зокрема в питанні «повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин».

Варто додати, що у січні цього року Йоганніс в рамках телефонної розмови з Зеленським висловив «занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, аби забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії».

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Теги: Україна Володимир Зеленський Румунія

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