Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина
Виступ Зеленського мав відбутися після зустрічі з головою румунського Сенату та Палати депутатів
Президент України Володимир Зеленський повинен був сьогодні о 17:00 виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями». Про це повідомляє румунська служба «Радіо Свобода».
«Спільне засідання Палати депутатів та Сенату, присвячене прийому Президента України Володимира Зеленського, заплановане на сьогодні о 17:00, скасовано», – повідомили у прес-службі Палати депутатів без надання додаткових пояснень.
Повідомляється, що український лідер вже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом. О 16:00 Зеленського має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке, а після того має відбутися зустріч за участі тимчасового голови Палати депутатів Афреда Сімоніса.
«Я прибув до Бухареста для переговорів із Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин. Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за її конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим народам бути донорами безпеки для світу, особливо у сфері продовольчої безпеки», – написав Володимир Зеленський сьогодні зранку у соцмережах.
Напередодні румунська сторона повідомила про візит українського президента 10 жовтня. Офіс президента Румунії зазначив, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського «наголосить на конструктивних і прагматичних підходах», зокрема в питанні «повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин».
Варто додати, що у січні цього року Йоганніс в рамках телефонної розмови з Зеленським висловив «занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, аби забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії».
Коментарі — 0