Зеленський відреагував на пропозицію МАГАТЕ створити зону захисту на ЗАЕС

Президент України зреагував на звіт місії МАГАТЕ, яка побувала на Запорізькій АЕС, та відповів на пропозиції Рафаеля Гроссі щодо створення зони захисту на станції. Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

«У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на наших атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре. Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту», – сказав Зеленський.

За його словами, у будь-якому разі відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії. Зеленський вважає, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю над нею Україні.

«Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор», – сказав президент.

Російська делегація традиційно намагається використати Радбез ООН як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська.

Раніше на запит Росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 та 23 серпня.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Об'єкт з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, що турбує не тільки владу України, а й світову спільноту. На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою «Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора».

Основні висновки:

Ситуація є безпрецедентною. Це перший випадок воєнного конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами.

Життєво важливо, щоб було встановлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Це матиме першорядне значення для стабілізації ситуації.

Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам станції, визначення працездатності основних та резервних систем охорони та безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.

МАГАТЕ має конкретний і докладний технічний план надання допомоги в галузі охорони та безпеки. Зокрема, почалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.

Для запобігання аварії треба вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони.

Також незважаючи на те, що обстріл території ЗАЕС не призвів до аварійної ситуації, зберігається загроза ядерної безпеки та цілісності її об'єктів.

«МАГАТЕ рекомендує негайно припинити обстріл території та її околиць, щоб уникнути подальшого пошкодження станції та пов'язаних з нею об'єктів заради безпеки персоналу та підтримки фізичної недоторканності. Це вимагає згоди всіх відповідних сторін на створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».