Після заклику Зеленського до НАБУ надійшло 1,7 тисячі звернень



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Найчастіше в скаргах йшлося про неналежне досудове розслідування, порушення прав та законодавства, а також незгоду з судовими рішеннями

Люди часто не інформують НАБУ про конкретні факти корупції, натомість скаржаться на життєві обставини та сусідів

За два тижні до Національного антикорупційного бюро надійшло понад 1,7 тис. звернень про можливу корупцію.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.

«Отже, хто і як повідомляв нам про корупцію: понад 960 - повідомили телефоном, понад 360 - електронною поштою, понад 370 - поштою (на папері). Усі звернення належним чином зареєстрували, їм нададуть правову оцінку та надішлють відповіді заявникам», - йдеться в повідомленні.

Найпопулярнішими причинами для скарг було можливе неналежне досудове розслідування; реалізація соціальних, трудових прав та законних інтересів; порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства; порушення законодавства під час примусового виконання судових рішень; питання, пов’язані з незгодою із судовими рішеннями та порушенням норм матеріального та процесуального прав під час їх ухвалення.

У НАБУ зазначили, що часто трапляються випадки, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, натомість скаржаться на життєві обставини та сусідів.

«Чи за всіма викладеними фактами НАБУ проводитиме розслідування? Ні. Лише за тими, які підслідні Бюро, тобто ймовірні злочини, вчинені високопосадовцями або ж місцевій громаді чи інтересам держави завдано шкоди на понад 960 тис. грн. Щодо решти звернень, їх скерують до інших органів для розгляду в межах компетенції. Навіть за таких обставин НАБУ поінформує заявника про цей факт і сповістить, з яким органом варто надалі тримати зв'язок. Ба більше, Бюро надасть роз’яснення можливих шляхів відновлення порушених прав та інтересів», - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав українців повідомляти про випадки корупції на «гарячу лінію» Національного антикорупційного бюро.

Натомість Рада громадського контролю НАБУ б’є на сполох через звернення президента, оскільки Бюро «не розслідує усі корупційні злочини».