Нардеп розказав скільки йому треба «для життя» і похвалився, що у нього тепер є «золотий парашут»



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Народний депутат з «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко

Бізнесмен Андрій Ніколаєнко, якого обрали у Раду, поскаржився, що вижити на 40 тис. грн зарплати йому буде важко

Нардеп з «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, виходець зі світу бізнесу, в ексклюзивному коментарі «Главкому» зізнався, що зарплата депутат Верховної Ради у 40 тисяч - це 40% від щомісячних надходжень, які він отримував раніше.

Ніколаєнко зазначив, що зарплатню цього тижня не отримав і навіть точно не знав суму, що він заробив своєю законотворчою діяльністю за вересень.

«Навіть ще не знаю, яка там сума, якщо близько 40 тисяч, то це 40% від щомісячних надходжень, які я отримував раніше. Коли я йшов з позиці голови ради директорів (ТОВ ВКФ «Велта», виробник ільменітового концентрату, розташоване у Кіровоградській області, - «Главком»), то офіційно отримав «золотий парашут» - мені виплатили стільки, що я можу спокійно тут працювати», - заспокоїв депутат «Главком» та пообіцяв вказати розміри «парашута» у декларації.

Ніколаєнко також поскаржився, що 40 тисяч – менше того, що він звик витрачати щомісяця, однак затягувати пасок парламентар не планує.

«Зарплату, отриману тут, я буду витрачати, житиму на ці гроші. Для життя у Києві, враховуючи, що у мене двоє дітей, а також те, що минулого року я розлучився і зараз живу в орендованому житлі (маю будинок, який нещодавно добудував, але не хочу туди переїжджати), то для життя мені потрібно мінімум 50 тис. грн. А так я розраховую витрачати стільки ж, скільки і раніше: близько 100 тис. грн», - поділився нардеп.

Як повідомлялось, на цьому тижні народним депутатам Верховної Ради ІХ скликання нарахували першу повноцінну заробітну плату. Найбільше заробив у Раді перший віцеспікер Руслан Стефанчук, найменше – Анна Коваленко, яка стала заступником голови Офісу президента. За період із 29 серпня по 30 вересня голова Ради Дмитро Разумков отримав 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а віцеспікер Олена Кондратюк – 49 800 грн.