Зеленський вперше в історії провів перемовини із президентом Ботсвани 

Лідери обговорили постачання продовольства

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів», – зазначив Зеленський.

За словами президента, він запевнив співрозмовника, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.

Нагадаємо, днями Зеленський зідзвонився із головою Євроради: про що говорили.