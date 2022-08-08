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Зеленський вперше в історії провів перемовини із президентом Ботсвани 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський вперше в історії провів перемовини із президентом Ботсвани 
Президент України подякував за засудження дій РФ 
Офіс президента

Лідери обговорили постачання продовольства

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів», – зазначив Зеленський.

Зеленський вперше в історії провів перемовини із президентом Ботсвани  фото 1

За словами президента, він запевнив співрозмовника, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства. 

Нагадаємо, днями Зеленський зідзвонився із головою Євроради: про що говорили.

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Теги: Володимир Зеленський

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