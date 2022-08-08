Зеленський вперше в історії провів перемовини із президентом Ботсвани
Лідери обговорили постачання продовольства
Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Про це глава держави повідомив у Twitter.
«Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів», – зазначив Зеленський.
За словами президента, він запевнив співрозмовника, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.
Нагадаємо, днями Зеленський зідзвонився із головою Євроради: про що говорили.
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