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Чи можлива зустріч Путіна та Зеленського: Кремль назвав нову умову

Надія Клочко
glavcom.ua
Чи можлива зустріч Путіна та Зеленського: Кремль назвав нову умову
Наразі Україна та Росія не ведуть жодних переговорів
фото з відкритих джерел

Передумов для зустрічі двох президентів не бачать ні у Москві, ні у Києві

У Кремлі заявляють, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна залежить від груп переговорників, зокрема від виконання ними «домашньої роботи». Про таку умову для зустрічі на найвищому рівні, як пишуть російські ЗМІ, заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков

При цьому речник Кремля зазначив, що наразі передумов для зустрічі двох президентів немає, оскільки ця робота не виконана.

«Що стосується зустрічі на найвищому рівні з між президентами Путіним та Зеленським, то вона можлива лише після того, як всю домашню роботу зробить делегація переговорників. Цей елемент також відсутній. Тому необхідних передумов для згаданої паном Ердоганом зустрічі поки що немає», – підсумував Пєсков.

Раніше прессекретар Володимира Путіна заявляв, що зустріч президента Росії та українського лідера Володимира Зеленського можлива лише для фіналізації якогось документа. 

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Росія планує на пів року заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт. 

Також Подоляк вважає, що переговори з Росією несуть небезпеку як для України, так і для всієї Європи. На його думку, у разі проведення переговорів з РФ зараз є ризик, що Кремль спробує закріпити за собою тимчасово окуповані території, що у подальшому може призвести до продовження війни. Представник Офісу президента попередив, що Росія буде продовжувати провокувати Європу, зокрема, в Придністров'ї, Грузії і Північному Казахстані, якщо Москва не програє в Україні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський справедливо зауважив, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що всі заяви Кремля про «готовність до діалогу» є димовою завісою, адже наразі Росія націлена лише на збройне вирішення конфлікту. 

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Теги: війна Україна росія

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