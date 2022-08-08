Дмитро Гордон: Зеленський показав себе чудово – бо не втік

Тепер щодо «хороших» та «поганих» росіян. Я глибоко впевнений, що весь російський народ має колективну відповідальність за повномасштабне вторгнення Путіна в Україну, вбивства, тортури, знущання, бомбардування наших міст. Так, у цьому російському народі є різні люди. Є шалені негідники, які підтримують все це – від Расторгуєва та Машкова до Газманова і Кіркорова. Ці покидьки винні одними з перших, тому що вони є популярними людьми. І коли вони особисто підтримують масові вбивства, провина на них лягає також.

Є люди, яким все одно і такого «болота» багато. Їхня провина полягає у тому, що вони ніяк не хочуть втручатися.

Є люди, які протестують, але вони також діляться на дві групи. Хтось протестує яскраво, і ці люди стають ворогами путінського режиму – Шендерович, Галкін, Макаревич, Гребенщиков, Ахеджакова… Багато з них вимушені виїжджати з Росії, бо зазнають там переслідувань. Я цими людьми захоплююсь і вважаю, що їх треба показувати. Бо завдяки таким людям не все ще втрачено і ця війна може завершитись нашою перемогою.

А є ті, хто теж внутрішньо протестує, але мовчить. Я їх розумію і не хочу засуджувати. У Росії запроваджені безпрецедентні покарання за особисту думку про війну, розповсюдження «фейків» про російську армію, виходи на вулицю з плакатом «Ні – війні» тощо. А реальні терміни за це можуть сягати 15 років. Тому я розумію тих росіян, які ненавидять Путіна, його режим та агресію проти України, але не можуть відкрито про це заявити. При цьому повторюся, що весь російський народ повинен мати історичну відповідальність за те, що привів Путіна до влади, терпів його стільки років і той у результаті розпочав криваву війну.

Ваша позиція зрозуміла, але дехто вважає, що цим поділом на «хороших» та «поганих» росіян ми проявляємо зайву у нинішніх умовах емпатію.

Я не вірю, що є погані народи. Я ніколи не скажу, що росіяни чи французи – поганий народ. Просто кількість покидьків серед росіян сьогодні зашкалює, але сказати, що там нема порядних людей – погрішити проти істини.

Чи стала для вас сюрпризом позиція багатьох росіян, які не підтримали військові авантюри Кремля – Галкін, Дудь, Моргенштерн? І навпаки, чи було таке, що ви чекали від когось радикальнішої позиції, а ці особи промовчали?

Направду я не очікував такого героїчного вчинку від Максима Галкіна. Він жив у чудовому домі, все було у нього добре. Він міг би просто промовчати, але він відкрито виступив проти та виїхав з Аллою Борисівною з країни. Я йому написав, що захоплений його вчинком. А людей, які просто мовчать, багато, і мені просто неприємно називати їхні прізвища.

Ви брали інтерв’ю у цих росіян, з багатьма давно знайомі особисто. Ви їх намагалися переконати чи просто припинили спілкування? Чи, може, спілкуєтеся, як і раніше?

Ні з ким з Росії я зараз не спілкуюся. Дійсно, намагався переконати, починаючи з січня 2014 року. Але вони абсолютно зазомбовані та одурманені. Особливо проявилися деякі дуже відомі люди, які вразили мене своєю тупістю. Цей імперський образ мислення затьмарює логіку та докази. Я вже давно нікого не намагаюся перевиховати, бо це марно.

Ви підтримуєте надання російському журналісту та блогеру Олександру Невзорову, який відкрито критикує путінський режим, українського громадянства?

Я підтримую цей крок, бо ця людина мужньо бореться проти Путіна та підтримує Україну. Він вимушений був залишити Росію, де у нього, повірте, було все чудово. На сьогодні він – №1 у російському сегменті Telegram, вже потім Скабєєва, Соловйов та інший непотріб. І від його проукраїнської позиції залежать настрої росіян. Якщо після якогось з його виступів матері не віддадуть своїх дітей на війну, де вони будуть вбивати українців, хіба це не важливо?



Скабєєва у 2019 році запрошує Гордона на ефір і називає його найчеснішим українським журналістом

Якось ви навіть включалися в ефіри тієї ж Скабєєвої. Вас ще звуть на ефіри російського телебачення?

Мене не звуть на ефіри російських ток-шоу з 2019 року. Я разів десять був у них на ефірах і здається, був єдиним, хто сказав, що Путін – злочинець. Після цього мене і припинили запрошувати. Та якби і запрошували, коли у моїй країні така війна, як я буду виступати на російських каналах? Щоби вони там повиздихали всі.