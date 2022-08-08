Президент розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років

Зеленський має відповісти на петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну

Понад 25 тис. українців підтримали петицію про заборону в'їзду на територію України росіянам

Електронна петиція з проханням заборонити громадянам Росії в'їзд на територію України на наступні 50 років набрала 25 370 голосів. Тепер на неї зобов'язаний відреагувати президент України Володимир Зеленський.

Вона була розміщена на сайті офіційного інтернет-представництва президента України 23 травня.

У документі пропонується пропонує заборонити відвідувати територію України всім росіянам, крім тих, хто воював на боці нашої країни.

«На жаль, за ці 8 років влада не змогла захистити Україну від диверсантів, агентури і коригувальників, які весь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів. З метою безпеки кожного українця зараз і в майбутньому ми пропонуємо повністю закрити в'їзд в Україну всім росіянам на наступні 50 років і не видавати посвідки на проживання росіянам, крім тих, хто воював на боці України в російсько-українській війні», – написав автор петиції.

Нагадаємо, Петиція з проханням заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках та вулиці набрала 25 тис. голосів і чекає на розгляд президента Володимира Зеленського. Після Зеленський відповів на петицію.

Гарант звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання видачі повісток на блок-постах, автозаправних станціях та вулиці.