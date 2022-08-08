Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років

Альона Боженко
glavcom.ua
Президент розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років
Зеленський має відповісти на петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну
фото із відкритих джерел

Понад 25 тис. українців підтримали петицію про заборону в'їзду на територію України росіянам

Електронна петиція з проханням заборонити громадянам Росії в'їзд на територію України на наступні 50 років набрала 25 370 голосів. Тепер на неї зобов'язаний відреагувати президент України Володимир Зеленський.

Вона була розміщена на сайті офіційного інтернет-представництва президента України 23 травня.

У документі пропонується пропонує заборонити відвідувати територію України всім росіянам, крім тих, хто воював на боці нашої країни.

«На жаль, за ці 8 років влада не змогла захистити Україну від диверсантів, агентури і коригувальників, які весь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів. З метою безпеки кожного українця зараз і в майбутньому ми пропонуємо повністю закрити в'їзд в Україну всім росіянам на наступні 50 років і не видавати посвідки на проживання росіянам, крім тих, хто воював на боці України в російсько-українській війні», – написав автор петиції.

Нагадаємо, Петиція з проханням заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках та вулиці набрала 25 тис. голосів і чекає на розгляд президента Володимира Зеленського. Після Зеленський відповів на петицію.

Гарант звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання видачі повісток на блок-постах, автозаправних станціях та вулиці. 

Теги: війна в Україіні війна росія Володимир Зеленський петиція

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер петицію мають направити на розгляд президента Володимира Зеленського
Петиція про візи для росіян набрала необхідну кількість підписів
2 травня, 05:59
Петиція зібрала необхідні голоси за 56 днів до кінцевого терміну
Легалізація одностатевих шлюбів: петиція на сайті президента набрала необхідні голоси
9 липня, 17:53
Українці вимагають зрізати нардепам надбавки, переправивши їх на зарплати військовослужбовцям
Петиція про збільшення зарплат військовим за рахунок нардепів набрала потрібні голоси
31 липня, 13:45

Політика

Президент розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років
Президент розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років
Росія пояснила чому не запускає «Північний потік» на повну
Росія пояснила чому не запускає «Північний потік» на повну
Ізраїль оголосив про припинення операції у Секторі Гази
Ізраїль оголосив про припинення операції у Секторі Гази
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни
Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни
Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму
Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
42K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
32K
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
30K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
23K
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
22K
Радбез ООН збирається на закрите засідання: у чому причина

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
6 серпня, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
6 серпня, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту