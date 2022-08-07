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Зеленський зідзвонився із головою Євроради: про що говорили

Володимир Миленко
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився із головою Євроради: про що говорили
Зеленський і Мішель обговорили ядерний тероризм Росії та фінансову допомогу Євросоюзу для України
фото: пресслужба президента

Україна чекає від Євросоюзу розблокування макрофінансової допомоги

Президенти України та Європейської Ради обговорили ситуацію на фронтах російсько-української війни. Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

Зокрема, глава держави розповів європейському колезі про російський ядерний терор на Запорізькій атомній станції. Зеленський наголосив, що такі дії країни-агресора повинні отримати рішучу відповідь – санкції на російську атомну галузь і ядерне паливо.

Крім того, сторони обговорили початок експорту продовольства з України через Чорне море та підготовку до чергового саміту Кримської платформи. Президент України нагадав очільнику Євроради про те, що необхідно якнайшвидше розблокувати пакет макрофінансової допомоги для нашої держави.

Нагадаємо, 12 липня Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Раніше це рішення підтримав і Європейський парламент.

Швейцарія планує до кінця року подвоїти допомогу для України, а Сполучені Штати Америки у липні направили до України $1,7 млрд грантової допомоги.

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Теги: Володимир Зеленський Європейський союз санкції росія

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