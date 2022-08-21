Загроза у День Незалежності: працівники урядового кварталу отримали розпорядження – ЗМІ

Працівникам установ в урядовому кварталі рекомендують наступного тижня «менше там з'являтися»

Представники української влади раніше попередили, що Росія може збільшити кількість обстрілів українських міст до Дня Незалежності

Працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у парламенті та уряді.

Зокрема, за даними видання, апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком колег, залучених у міжнародних делегаціях та підготовці до наступного засідання.

Інше джерело зазначило, що працівникам державних установ в урядовому кварталі рекомендують наступного тижня «за можливістю менше там з'являтися».

Як відомо, в урядовому кварталі розташовані будівлі парламенту, Офісу президента, Кабміну, Національного банку та інших установ.

Зазначимо, що раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що є інформація про ймовірні провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що у Києві не відбуватимуться масові святкові заходи, присвячені черговій річниці Дня Незалежності України. Заборона діятиме з 22 по 25 серпня включно. Причиною такого кроку столичної влади є загроза ракетного удару по українській столиці.

Раніше Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.