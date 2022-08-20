Україна не залишить без відповіді жоден ракетний удар Росії, – Зеленський

Україна встановить особу кожного окупанта

Президент Володимир Зеленський наголошує, що жоден ракетний удар РФ по українських містах не залишиться без відповіді. Відповідну заяву він зробив під час відеозвернення.

Очільник держави обіцяє, що Україна встановить особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує удари по наших містах.

«Хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст України, які зазнають постійних жорстоких обстрілів з боку Росії. Харків, Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається», – наголосив Зеленський.

Гарант додав, що Україна відбудує все, що окупанти зруйнували.

«І обов’язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово «руїни» ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде», – заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що переговори з Росією Україна вестиме лише в тому випадку, якщо країна-агресор покине всі зайняті зараз окупантами території.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.