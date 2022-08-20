Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна не залишить без відповіді жоден ракетний удар Росії, – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна не залишить без відповіді жоден ракетний удар Росії, – Зеленський
Зеленський пригрозив РФ відповіддю на ракетні обстріли українських міст
фото: Офіс президента

Україна встановить особу кожного окупанта

Президент Володимир Зеленський наголошує, що жоден ракетний удар РФ по українських містах не залишиться без відповіді. Відповідну заяву він зробив під час відеозвернення.

Очільник держави обіцяє, що Україна встановить особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує удари по наших містах.

«Хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст України, які зазнають постійних жорстоких обстрілів з боку Росії. Харків, Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається», – наголосив Зеленський.

Гарант додав, що Україна відбудує все, що окупанти зруйнували.

«І обов’язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово «руїни» ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде», – заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що переговори з Росією Україна вестиме лише в тому випадку, якщо країна-агресор покине всі зайняті зараз окупантами території.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Читайте також: Переговори з Росією. На що може погодитися Україна
Теги: окупанти війна в Україні війна Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зазначив, що люди, які вбивають та ґвалтують – не можуть хотіти миру
Зеленський назвав умову для переговорів із Росією
18 серпня, 20:02
Зеленський вважає, що місія МАГАТЕ має прибути на ЗАЕС виключно через територію України
Немає об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, – Зеленський
18 серпня, 22:45
Зеленський попередив про наслідки ядерного шантажу РФ на Запорізькій АЕС
Якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, це літо буде найтрагічнішим, – Зеленський
Вчора, 23:27

Політика

Якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, це літо буде найтрагічнішим, – Зеленський
Якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, це літо буде найтрагічнішим, – Зеленський
Німеччина передасть Україні високоточні снаряди
Німеччина передасть Україні високоточні снаряди
Пентагон розкрив деталі нової допомоги Україні
Пентагон розкрив деталі нової допомоги Україні
Вибух на аеродромі «Саки»: з ладу вийшла більшість бойових літаків РФ
Вибух на аеродромі «Саки»: з ладу вийшла більшість бойових літаків РФ
Супутник для ЗСУ: Притула відреагував на скандал і пояснив цінність угоди
Супутник для ЗСУ: Притула відреагував на скандал і пояснив цінність угоди
Як Медведчук і Янукович мали стати гауляйтерами України: подробиці Washington Post
Як Медведчук і Янукович мали стати гауляйтерами України: подробиці Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
88K
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського
82K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
68K
Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог
65K
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
64K
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова

Новини

Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Вчора, 16:12

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту