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Польща задіє п'яту статтю Статуту НАТО у випадку загрози від російських «Кинджалів»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Польща задіє п'яту статтю Статуту НАТО у випадку загрози від російських «Кинджалів»
Росія перекинула три винищувачі з «Кинджалами» під Калінінград
фото з відкритих джерел

Польща перебуває у постійному контакті з партнерами по НАТО

Дії Польщі у відповідь на розміщення Росією гіперзвукових ракет у Калінінградській області будуть адекватні загрозі, аж до активізації 5-ї статті Статуту НАТО.  Про це заявив держсекретар Міноборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє PAP.

«Як держава на східному фланзі НАТО, ми повністю усвідомлюємо загрозу, і наші дії будуть адекватні діям, які робить Росія», – сказав Скуркевич.

Він наголосив, що Польща перебуває у постійному контакті з партнерами по НАТО.

Скуркевич сказав, що у разі виникнення реальної загрози буде автоматично введено в дію 5-ту статтю Статуту НАТО, яка передбачає колективний захист.

«Відповідні зобов'язання чітко озвучені членами Північноатлантичного альянсу та президентом США Джо Байденом», – зазначив він.

Зазначимо, що стаття 5 статуту НАТО каже, що напад на одного з членів альянсу є нападом на всіх його членів (і на кожного зокрема).

Нагадаємо, що 18 серпня міноборони Росії заявило, що розмістило авіаційне угруповання з гіперзвуковими ракетами «Кинджал« на авіабазі Чкаловськ у Калінінградській області, яка безпосередньо межує з Польщею та Литвою.

«Кинджал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою, який Росія широко застосовує у рамках війни проти України. Його створено на базі модернізованого винищувача-перехоплювача далекого радіусу дії МіГ-31. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 тис. км.

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив європейським атомним станціям. Він заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі «випадкові інциденти». 

Також депутат Держдуми РФ Олег Морозов пригрозив війною Польщі. Він заявив, що через висловлювання свого керівництва Польща «може опинитися в черзі на денацифікацію».

Російський рупор пропаганди Володимир Соловйов раніше висловив погрози усім «ворогам РФ». За його словами, у Європі починає знову працювати гітлерівський Рейх, тож «боротися з нацизмом» доведеться не тільки в Україні.

Читайте також: Коли закінчаться російські ракети?
Теги: США НАТО Польща війна в Україні окупанти

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