Польща задіє п'яту статтю Статуту НАТО у випадку загрози від російських «Кинджалів»
Польща перебуває у постійному контакті з партнерами по НАТО
Дії Польщі у відповідь на розміщення Росією гіперзвукових ракет у Калінінградській області будуть адекватні загрозі, аж до активізації 5-ї статті Статуту НАТО. Про це заявив держсекретар Міноборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє PAP.
«Як держава на східному фланзі НАТО, ми повністю усвідомлюємо загрозу, і наші дії будуть адекватні діям, які робить Росія», – сказав Скуркевич.
Він наголосив, що Польща перебуває у постійному контакті з партнерами по НАТО.
Скуркевич сказав, що у разі виникнення реальної загрози буде автоматично введено в дію 5-ту статтю Статуту НАТО, яка передбачає колективний захист.
«Відповідні зобов'язання чітко озвучені членами Північноатлантичного альянсу та президентом США Джо Байденом», – зазначив він.
Зазначимо, що стаття 5 статуту НАТО каже, що напад на одного з членів альянсу є нападом на всіх його членів (і на кожного зокрема).
Нагадаємо, що 18 серпня міноборони Росії заявило, що розмістило авіаційне угруповання з гіперзвуковими ракетами «Кинджал« на авіабазі Чкаловськ у Калінінградській області, яка безпосередньо межує з Польщею та Литвою.
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