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Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки
Зеленський попередив про можливі жорстокі атаки РФ
фото: Офіс президента

Одне з ключових завдань країни-агресора – принизити українців

Наступного тижня російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і будь-який інший тиждень за ці пів року Росія робила те саме постійно – гидке і жорстоке», – сказав він.

Зеленський зазначив, що одне з ключових завдань країни-агресора – принизити українців, знецінити наші можливості, наших героїв, а також поширити зневіру, страх і конфлікти.

«Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари та за той терор – за Харків, за Донбас, за Азовсталь, за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь, за всі міста», – сказав він.

Президент додав, що українці повинні бути достатньо міцними, аби вистояти та пройти увесь шлях до перемоги.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголошував, що жоден ракетний удар РФ по українських містах не залишиться без відповіді. Очільник держави обіцяє, що Україна встановить особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує удари по наших містах.

Додамо, триває сто сімдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках формування ударного угрупування військ збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації на кордоні нашої держави не виявлено. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

Теги: війна Володимир Зеленський росія війна в Україні

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