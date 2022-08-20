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День Незалежності України. Росіяни таки проведуть парад на Хрещатику

Надія Карбунар
glavcom.ua
День Незалежності України. Росіяни таки проведуть парад на Хрещатику
Знищена російська техніка вже на Хрещатику
фото: скріншот із відео

У столицю привезли техніку окупантів

У Києві на Хрещатику напередодні святкування Дня Незалежності виставили знищену російську військову техніку. Відео опублікував радник міністра МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, в Україні відзначатимуть День Державного Прапора та День Незалежності.

23 серпня у Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного прапора України. А 24 серпня монумент Батьківщина-мати у Києві та інші знакові місця сяятимуть синьо-жовтими кольорами.

Повідомляється, що також пройде низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців. Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть усіх загиблих у війні проти російських окупантів.

Раніше президент Зеленський розповів, як Україна відзначатиме День Незалежності в умовах війни.

Нагадаємо, рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності.

Теги: День Незалежності війна Хрещатик військова техніка Київ

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