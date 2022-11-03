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Зеленський зустрівся із сенаторами США: про що говорили (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із сенаторами США: про що говорили (відео)
До України з робочим візитом прибули Крістофер Кунс та Роб Портман
скрін з відео

Зеленський зазначив, що відчуває реальну підтримку України на рівні партій та американського суспільства

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США Крістофером Кунсом та Робом Портманом. Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Зеленський зазначив, що відчуває реальну підтримку України на рівні партій та американського суспільства. 

«Ми відчуваємо реальну підтримку України і на рівні партій, і на рівні американського суспільства. Вдячний президенту Байдену, Білому дому та його команді за потужну допомогу нашій армії. Сьогодні для нас це один із пріоритетів», – написав глава держави.

Раніше США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони Nasams, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.

Нагадаємо, що сьогодні Київ також відвідали президентка та міністр оборони Греції.

Теги: війна росія окупанти Україна Володимир Зеленський США

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