Стало відомо, скільки систем Nasams Україна отримає від США

США нададуть Україна системи Nasams та боєприпаси для них

Дві системи Nasams будуть розгорнуті в Україні вже найближчим часом

США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони Nasams, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром. Про це на брифінгу для ЗМІ повідомив високопоставлений представник міноборони США.

«Сполучені Штати вже надали 1400 «Стінгерів», тобто систем ППО малої дальності, і наші союзники та партнери також надали значну кількість зенітних ракетних комплексів малої дальності. США також зобов'язались (надати) вісім систем Nasams та пов'язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше», – заявив представник Пентагону.

Посадовець додав, що кілька країн виділили боєприпаси для Nasams, і Сполучені Штати продовжують заохочувати інших союзників і партнерів надавати додаткові боєприпаси.

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams.

Газета The Washington Post раніше повідомила, що у Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок.