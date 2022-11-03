Сьогодні Київ відвідають президентка та міністр оборони Греції

Візит Сакелларопулу планувався на середину жовтня, але через неназвані перешкоди його перенесли

Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки

Сьогодні, 3 листопада, з робочим візитом Київ відвідають президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса. Про це повідомляє Skai.

Президентка та міністр оборони у середу ввечері вирушили до Польщі, звідки потягом відбули до Києва.

Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки, однак підтверджується, що у четвер вранці вони прибудуть до столиці України, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

Після цього відбудеться зустріч міністра національної оборони Греції з українським колегою.

Очікується, що Сакелларопулу відзначить солідарність і підтримку Греції українському народу у його боротьбі з російською окупацією.

Візит Сакелларопулу планувався на середину жовтня, але через неназвані перешкоди його перенесли.

Як раніше повідомлялося, Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1. В рамках схеми «кругового обміну», ця техніка надається в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marde.