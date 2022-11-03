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Сьогодні Київ відвідають президентка та міністр оборони Греції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сьогодні Київ відвідають президентка та міністр оборони Греції
Візит Сакелларопулу планувався на середину жовтня, але через неназвані перешкоди його перенесли
Фото: tanea.gr

Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки

Сьогодні, 3 листопада, з робочим візитом Київ відвідають президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса. Про це повідомляє Skai.

Президентка та міністр оборони у середу ввечері вирушили до Польщі, звідки потягом відбули до Києва.

Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки, однак підтверджується, що у четвер вранці вони прибудуть до столиці України, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

Після цього відбудеться зустріч міністра національної оборони Греції з українським колегою.

Очікується, що Сакелларопулу  відзначить солідарність і підтримку Греції українському народу у його боротьбі з російською окупацією.

Візит Сакелларопулу планувався на середину жовтня, але через неназвані перешкоди його перенесли.

Як раніше повідомлялося, Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1. В рамках схеми «кругового обміну», ця техніка надається в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marde.

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Теги: міністр Греція Володимир Зеленський Україна

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