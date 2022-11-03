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Зеленський повідомив, чи братиме участь у саміті G20

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський повідомив, чи братиме участь у саміті G20
Україна готується до майбутнього саміту
Офіс президента

Якщо Путін буде брати участь у саміті, то Україна – не буде

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20, який проходитиме у листопаді в Індонезії, якщо там буде російський диктатор Володимир Путін. Про це глава української держави заявив на брифінгу.

«Позиція моя особиста та України була у тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь, то Україна – не буде. Ми сьогодні були знову запрошені, ще раз. Подивимося, кілька днів залишилося», – сказав Зеленський.

Проте Зеленський зазначив, що Україна готується до майбутнього саміту.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20).

При цьому у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією. 

Також Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20.

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Теги: росія окупанти війна саміт великої двадцятки Володимир Зеленський

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