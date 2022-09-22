Зеленський звернувся до Генасамблеї ООН (відео)

Україна – найважливіша тема під час 77 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент Зеленський виступив у форматі відеозвернення на 77 сесії Генасамблеї ООН. Раніше він анонсував «важливі сигнали від держави».

«Проти України вчинено злочин і ми вимагаємо справедливого покарання. Це був злочин проти наших державних кордонів, проти життів наших людей. Злочин проти їхньої гідності – гідності наших жінок і чоловіків», – заявив український лідер.

Україна стала найважливішою темою під час 77 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, заявив представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Боррель.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».