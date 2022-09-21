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Що говорив Байден про війну в Україні на Генасамблеї ООН: тези 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Що говорив Байден про війну в Україні на Генасамблеї ООН: тези 
21 вересня президент США відреагував на ядерні погрози Кремля та мобілізацію в РФ 
скріншот із відео

«Росія безсоромно порушила основні засади статуту ООН» 

21 вересня президент США Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН. Він відреагував на ядерні погрози глави Кремля Володимира Путіна. За словами очільника США, «Путін виступив із безрозсудними ядерними загрозами».

«Ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім Росії, не прагнув конфлікту... Росія безсоромно порушила основні засади статуту ООН», – сказав Байден.

Свідченням цього є погрози Путіна про використання ядерної зброї, мобілізація в РФ та «бутафорські референдуми» на тимчасово окупованих територіях України.

«США хочуть, щоб війна закінчилася на справедливих умовах. Ми будемо виявляти солідарність з Україною й надалі», – каже Байден.

Крім того, єдина держава, яка стоїть на шляху до миру в Україні – це РФ.

За словами президента, США тісно працюють із союзниками, щоб не допустити потенційної атаки РФ на території НАТО.  

Байден нагадав про взаємну відповідальність світу за ситуацію. Адже за словами президента США, ядерна війна не може бути виграною і ніколи не має статися. 

Як стало відомо раніше, промову президента США Джо Байдена, яку він виголосив під час засідання Генасамблеї ООН, переписували у терміновому порядку після сьогоднішніх заяв президента РФ Володимира Путіна. 

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії вже почалися акції протесту проти мобілізації. У містах Сибіру та Далекого Сходу 21 вересня відбуваються стихійні акції проти мобілізації, оголошеної сьогодні президентом РФ Володимиром Путіним. Люди виходять на центральні площі міст без гасел та плакатів, побоюючись затримань, пишуть російські ЗМІ.

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Теги: росія президент війна держава путін

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